В ОП объяснили, почему ВСУ имеют недостаточное количество оружия на линии фронта

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: PAP/Raphael Lafargue

Количество направлений фронта, где продолжаются боевые действия в Украине, требуют больше оружия для воинов ВСУ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, вооружение по длине фронта распределяется неравномерно.

Об этом он сказал в интервью Bild.

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В чем проблема

"Проблема на этом этапе войны состоит в том, что количество оружия, беспилотников, гранат или артиллерийского огня распределяется неравномерно. Это нужно выровнять", — объяснил советник главы Офиса Президента.

Подоляк подчеркнул, что единственным способом решения этой проблемы является предоставление ВСУ максимального количества высокотехнологичного оружия.

"Ракеты большой дальности, беспилотники, гранаты или артиллерийский огонь. Количество вооружений должно быть большим", — объяснил политик.

По его словам, Украина хочет не только отбивать атаки РФ по нескольким направлениям одновременно, но и атаковать на них.

"Вся линия фронта составляет 1300 километров, а боевые действия ведутся на расстоянии от 600 до 800 километров", — заверил Подоляк.

Большие ресурсы врага

Он добавил, что захватчики провели скрытую мобилизацию и отправили на войну много людей и оружия, поэтому "это все надо уничтожить".

Советник руководителя ОП отметил, что ситуация на фронте сложная, интенсивность боев, несмотря на зиму, не снижается. Однако, по словам Подоляка, Россия в течение года не добилась значительных успехов.

Цель России

Он добавил, что Россия не остановится на том, что уже захватила, ведь ее цель — оккупация всей Украины и других постсоветских государств.

"Человек не идет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет соглашаться на мало. Это нонсенс", — заверил советник.

Также Михаил Подоляк заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией при условии, что она проиграет не только в войне, но и перестанет доминировать в глобальных политических процессах. Также переговоры с Российской Федерацией могут состояться тогда, когда ее не будут поддерживать ее союзники, другие авторитарные государства и когда страна-агрессор откажется от ядерного вооружения.