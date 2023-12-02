Подоляк розповів, за яких умов відкриють аеропорт "Бориспіль"

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

В Україні обговорюють питання часткового відновлення авіасполучення. Проте аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише у випадку повного закриття неба над Україною від ворожих цілей.

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Відкриття аеропорту "Бориспіль"

Він наголосив, аби можна було повністю гарантувати безпеку аеропорту, треба суттєво збільшувати кількість антиракетних та антидронових систем в Україні.

"Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні", — сказав Подоляк.

За його словами, це не питання завтрашнього дня, а коли буде "повністю закрите небо від впливу російських ракетних і дронових атак".

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів.

Крім того, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський розповів, що летовище має всі потрібні ресурси і запрацює у найближчий термін після закінчення війни.