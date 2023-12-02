Подоляк рассказал, при каких условиях откроют аэропорт "Борисполь"

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

В Украине обсуждают вопросы частичного возобновления авиасообщения. Однако аэропорт "Борисполь" может открыть только в случае полного закрытия неба над Украиной от враждебных целей.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что, чтобы можно было полностью обеспечить безопасность аэропорта, нужно существенно увеличивать количество антиракетных и антидроновых систем в Украине.

"Эта ситуация с безопасностью сегодня еще полностью не урегулирована, но с точки зрения того, что должны думать о будущем, можно говорить о том, что аэропорты должны работать в Украине", — сказал Подоляк.

По его словам, это не вопрос завтрашнего дня, а когда будет "полностью закрыто небо от влияния российских ракетных и дроновых атак".

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине даже до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов.

Кроме того, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский рассказал, что аэродром имеет все нужные ресурсы и заработает в ближайший срок после окончания войны.