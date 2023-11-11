Подоляк відреагував на заклик Маска розпочати переговори з РФ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Reuters

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заклик засновника SpaceX Ілона Маск розпочати переговори з Росією. За його словами, коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію", він насправді пропонує дозволити РФ продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Подоляка на слова Маска

Радник керівника Офісу президента наголосив, коли хтось у Росії промовляє слово "переговори", він насправді прямо каже: "Не дайте нам програти, не дайте нам відповідати за злочини, збережіть нам можливості вбивати, захоплювати, змусьте Україну змиритися й стати на коліна".

"Коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію" після 600+ днів кривавого геноциду, він насправді пропонує дозволити Росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила. Поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю й не визнає тиранів глобальними лідерами", — наголосив Подоляк.

Він запитав, якщо з кровожерливістю росіян усе зрозуміло, то що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті війни, її природи та справжньої мети Росії.

"І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу", — додав Подоляк.

Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.

Також ми писали, що Ілон Маск заявив, що "Україна зазнає поразки у війні" проти Росії. Він погодився з аналізом бізнесмена Девіда Сакса у статті The Time про Володимира Зеленського, війну та корупцію.