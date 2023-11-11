Подоляк отреагировал на призыв Маска начать переговоры с РФ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на призыв основателя SpaceX Илона Маск начать переговоры с Россией. По его словам, когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и серьезно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию", он действительно предлагает позволить РФ продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале.

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Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, когда кто-то в России произносит слово "переговоры", он действительно прямо говорит: "Не дайте нам проиграть, не дайте нам отвечать за преступления, сохраните нам возможности убивать, захватывать, заставьте Украину смириться и стать на колени".

"Когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и важно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию" после 600+ дней кровавого геноцида, он на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами", — подчеркнул Подоляк.

Он спросил, если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами Стран Демократии, так и не понявшие сути войны, ее природы и истинной цели России.

"И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственную жизнь и свободу", — добавил Подоляк.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом якобы можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

Также мы писали, что Илон Маск заявил, что "Украина потерпит поражение в войне" против России. Он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса статьи The Time о Владимире Зеленском, войне и коррупции.