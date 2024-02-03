Поляки відповіли, чи стали б вони збивати ракети РФ над територією України

Елементи ППО “Wisła”. Фото ілюстративне: Міноборони Польщі

У Польщі приблизно дві третини громадян погоджуються з думкою, що їхня країна має збивати російські ракети над територією України. Така ідея найбільш популярна серед мешканці великих міст, які стежать за політичними подіями.

Про це свідчать результати опитування IBRiS на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

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Більшість поляків вважають, що уряд країни має ініціювати переговори з НАТО й Україною щодо розширення протиповітряної оборони на прикордонну українську територію.

Окрім того, тему створення спільної зони ППО вже обговорювали окремі польські експерти й колишні офіцери польської армії. Це відбулося після того, як наприкінці грудня російська ракета перетнула кордон, пролетіла над територією Польщі й повернулася в Україну.

За початок переговорів щодо прийняття такого рішення виступають 69,3% опитаних поляків. Проти — 17,6%. Ще 13,1% визначилися з позицією щодо цього питання.

Варто відзначити, що найбільш прихильні до такої ідеї громадяни Пoльщі віком 30-39 років. Переважно це мешканці великих міст, які стежать за політичними подіями.

Пускова та транспортна машина комплексу "Wisła". Фото: Huta Stalowa Wola SA

Що думають у міноборони Польщі

Колишній голова Бюро нацбезпеки Польщі генерал Станіслав Козей висловив сподівання, що створення спільної зони протиповітряної оборони змусило б НАТО поводитися рішучіше у питанні протистояння Росії.

При цьому міністерство оборони Польщі визнало включення частини України до системи протиповітряної оборони НАТО "надзвичайно складним питанням".

"З одного боку, це вимагатиме, ймовірно, непростих політичних домовленостей всередині НАТО. Це було б пов’язано з низкою правових і міжнародних викликів, особливо з наслідками перехоплень об’єктів в українському повітряному просторі", — додали в оборонному відомстві.

При цьому у міністерстві оборони Польщі зазначили, що прийняття такого рішення принесе із собою низку військово-оперативних викликів.

Раніше ми повідомляли, що 29 грудня до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт.

Нагадуємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент з повітряним об'єктом, який залетів у Польщу під час російського обстрілу України. Він переконаний, що це має бути ще одним сигналом для партнерів, що Києву потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе, і Європу.