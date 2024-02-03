Поляки ответили, стали бы они сбивать ракеты РФ над территорией Украины

Элементы ПВО "Wisła". Фото иллюстративный: Минобороны Польши

В Польше около двух третей граждан соглашаются с мнением, что их страна должна сбивать российские ракеты над территорией Украины. Такая идея наиболее популярна среди жителей больших городов, которые следят за политическими событиями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita.

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Большинство поляков считают, что правительство страны должно инициировать переговоры с НАТО и Украиной по расширению противовоздушной обороны на приграничную украинскую территорию.

Кроме того, тему создания общей зоны ПВО уже обсуждали отдельные польские эксперты и бывшие офицеры польской армии. Это произошло после того, как в конце декабря российская ракета пересекла границу, пролетела над территорией Польши и вернулась в Украину.

За начало переговоров о принятии такого решения выступают 69,3% опрошенных поляков. Против — 17,6%. Еще 13,1% определились с позицией по этому вопросу.

Стоит отметить, что наиболее привержены такой идее граждане Польши в возрасте 30-39 лет. В основном это жители крупных городов, которые следят за политическими событиями.

Пусковая и транспортная машина комплекса "Wisła". Фото: Huta Stalowa Wola SA

Что думают в минобороны Польши

Бывший глава Бюро нацбезопасности Польши генерал Станислав Козей выразил надежду, что создание общей зоны противовоздушной обороны заставило бы НАТО вести себя более решительно в вопросе противостояния России.

При этом министерство обороны Польши признало включение части Украины в систему противовоздушной обороны НАТО "чрезвычайно сложным вопросом".

"С одной стороны, это потребует, вероятно, непростых политических договоренностей внутри НАТО. Это было бы связано с рядом правовых и международных вызовов, особенно с последствиями перехватов объектов в украинском воздушном пространстве", — добавили в оборонном ведомстве.

При этом в министерстве обороны Польши отметили, что принятие такого решения принесет ряд военно-оперативных вызовов.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект.

Напоминаем, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент с воздушным объектом, который залетел в Польшу во время российского обстрела Украины. Он убежден, что это должно быть еще одним сигналом для партнеров, что Киеву нужно больше средств ПВО, чтобы защищать себя и Европу.