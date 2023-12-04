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Полювання на безпілотники триває — список "червоних" областей

4 грудня 2023 02:21
оновлено: 02:28
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Інна Буряк
редактор
Полювання на безпілотники триває — список "червоних" областей
Військові збивають безпілотник. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, охопила західні області. Небезпека поширилась на Львівську, Волинську, Тернопільську та інші. У повітряному просторі над регіонами — ворожі безпілотники. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога перемістилась на захід, зокрема на такі області:

  • Львівську,
  • Волинську,
  • Рівненську,
  • Хмельницьку,
  • Тернопільську,
  • Вінницьку.

Також досі "червоніє" Черкаська область. 

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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