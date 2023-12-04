Полювання на безпілотники триває — список "червоних" областей
4 грудня 2023 02:21
оновлено: 02:28
Військові збивають безпілотник. Фото: Reuters
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, охопила західні області. Небезпека поширилась на Львівську, Волинську, Тернопільську та інші. У повітряному просторі над регіонами — ворожі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За попереджань військових, "почервоніли" Львівська та Волинська області через загрозу ударних БпЛА.
Таким чином повітряна тривога перемістилась на захід, зокрема на такі області:
- Львівську,
- Волинську,
- Рівненську,
- Хмельницьку,
- Тернопільську,
- Вінницьку.
Також досі "червоніє" Черкаська область.
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