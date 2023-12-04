Полювання на безпілотники триває — список "червоних" областей

Військові збивають безпілотник. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, охопила західні області. Небезпека поширилась на Львівську, Волинську, Тернопільську та інші. У повітряному просторі над регіонами — ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога перемістилась на захід, зокрема на такі області:

Львівську,

Волинську,

Рівненську,

Хмельницьку,

Тернопільську,

Вінницьку.

Також досі "червоніє" Черкаська область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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