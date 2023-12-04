Охота на беспилотники продолжается - список "красных" областей
4 декабря 2023 02:21
обновлено: 02:41
Военные сбивают беспилотник. Фото: Reuters
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, охватила западные области. Опасность распространилась на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и другие. В воздушном пространстве над регионами вражеские беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По предупреждениям военных, "покраснели" Львовская и Волынская области из-за угрозы ударных БПЛА.
Таким образом, воздушная тревога переместилась на запад, в частности на следующие области:
- Львовскую,
- Волынскую,
- Ровенскую,
- Хмельницкую,
- Тернопольскую,
- Винницкую.
Также до сих пор "краснеет" Черкасская область.
Обновлено 02:40. По данным паблика "Николаевский Ванек", беспилотник из Ровенской области следует во Львовскую.
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