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Охота на беспилотники продолжается - список "красных" областей

4 декабря 2023 02:21
обновлено: 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Охота на беспилотники продолжается - список "красных" областей
Военные сбивают беспилотник. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, охватила западные области. Опасность распространилась на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и другие. В воздушном пространстве над регионами вражеские беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По предупреждениям военных, "покраснели" Львовская и Волынская области из-за угрозы ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога переместилась на запад, в частности на следующие области:

  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Ровенскую,
  • Хмельницкую,
  • Тернопольскую,
  • Винницкую.

Также до сих пор "краснеет" Черкасская область.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 4 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:40. По данным паблика "Николаевский Ванек", беспилотник из Ровенской области следует во Львовскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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