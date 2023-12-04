Охота на беспилотники продолжается - список "красных" областей

Военные сбивают беспилотник. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, охватила западные области. Опасность распространилась на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и другие. В воздушном пространстве над регионами вражеские беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По предупреждениям военных, "покраснели" Львовская и Волынская области из-за угрозы ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога переместилась на запад, в частности на следующие области:

Львовскую,

Волынскую,

Ровенскую,

Хмельницкую,

Тернопольскую,

Винницкую.

Также до сих пор "краснеет" Черкасская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:40. По данным паблика "Николаевский Ванек", беспилотник из Ровенской области следует во Львовскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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