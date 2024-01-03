Полковник ЗСУ пояснив, чому Росія влаштувала обстріли під Новий рік

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Масовані ракетні обстріли України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані із різдвяно-новорічними святами. Бо росіяни намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Основною причиною російської ракетної атаки 2 січня, уже через кілька днів після попереднього масованого обстрілу української території, є хворобливе бажання зіпсувати українцям свято.

"Ці атаки, власне, і були прив’язані до новорічних свят", — упевнений полковник ЗСУ.

Моральний тиск на Україну

"Кремль чудово розуміє, що українці, як і увесь світ, хочуть зустріти Новий рік, відпочити в родинах — і саме на такий момент вони й підготували ці атаки, аби завдати максимально дошкульного удару", — наголосив Петро Черник.

Він додав, що метою цих двох ракетних обстрілів є не лише практичні збитки, руйнування інфраструктури і загибель людей – а і моральний тиск на українців.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.