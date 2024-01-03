Полковник ВСУ объяснил, почему Россия устроила обстрелы под Новый год

Последствия ракетного удара по Киеву 2 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Массированные ракетные обстрелы Украины 29 декабря и 2 января напрямую связаны с рождественско-новогодними праздниками. Потому что россияне пытались нанести украинцам не только инфраструктурный ущерб, но и моральную боль.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Атаки под Новый год

Основной причиной российской ракетной атаки 2 января, уже через несколько дней после предыдущего массированного обстрела украинской территории, есть болезненное желание испортить украинцам праздник.

"Эти атаки, собственно, и были привязаны к новогодним праздникам", — уверен полковник ВСУ.

Моральное давление на Украине

"Кремль прекрасно понимает, что украинцы, как и весь мир, хотят встретить Новый год, отдохнуть в семьях — и именно на такой момент они и подготовили эти атаки, чтобы нанести максимально чувствительный удар", — подчеркнул Петр Черник.

Он добавил, что целью этих двух ракетных обстрелов является не только практический ущерб, разрушение инфраструктуры и гибель людей — но и моральное давление на украинцев.

Напомним, что сегодня, 2 января, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.