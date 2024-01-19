Полонені українці у Сомалі — Кулеба обговорив ситуацію з африканським колегою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм колегою Алі Омаром. Вони обговорили ситуацію з захопленими в Сомалі українцями.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

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За словами Кулеби, він обговорив з очільником МЗС Сомалі ситуацію з захопленими в полон українцями та шляхи її врегулювання.

Він додав, що урядовці також домовилися якнайшвидше підписати меморандум про встановлення дипломатичних відносин.

"Коли це станеться, не залишиться жодної африканської країни, з якою б Україна не встановила дипломатичних відносин. Ми також обговорили шляхи поглиблення співпраці між Україною та Африканським Союзом", — йдеться у повідомленні.

Допис Дмитра Кулеби в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька днів тому в українському МЗС підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі, яка підконтрольна антиурядовим силам. Зазначається, що громадяни України були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який постраждав від аварії.

Також ми писали, що в полон до українських захисників потрапив найманець із Сомалі. При цьому він не володіє ні російською, ні українською мовами.