Пленные украинцы в Сомали — Кулеба обсудил ситуацию с африканским коллегой
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим коллегой Али Омаром. Они обсудили ситуацию с увлеченными в Сомали украинцами.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
Пленные украинцы в Сомали: разговор Кулебы и Омара
По словам Кулебы, он обсудил с главой сомалийского МИД ситуацию с захваченными в плен украинцами и пути ее урегулирования.
Он добавил, что чиновники также договорились как можно быстрее подписать меморандум об установлении дипломатических отношений.
"Когда это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой бы Украина не установила дипломатические отношения. Мы также обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским Союзом", — говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад в украинском МИД подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали, которая подконтрольна антиправительственным силам. Отмечается, что граждане Украины были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, пострадавшего от аварии.
Также мы писали, что в плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали. При этом он не владеет ни русским, ни украинским языками.
Читайте Новини.LIVE!