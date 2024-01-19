Пленные украинцы в Сомали — Кулеба обсудил ситуацию с африканским коллегой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим коллегой Али Омаром. Они обсудили ситуацию с увлеченными в Сомали украинцами.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

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По словам Кулебы, он обсудил с главой сомалийского МИД ситуацию с захваченными в плен украинцами и пути ее урегулирования.

Он добавил, что чиновники также договорились как можно быстрее подписать меморандум об установлении дипломатических отношений.

"Когда это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой бы Украина не установила дипломатические отношения. Мы также обсудили пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским Союзом", — говорится в сообщении.

Сообщение Дмитрия Кулебы в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад в украинском МИД подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали, которая подконтрольна антиправительственным силам. Отмечается, что граждане Украины были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, пострадавшего от аварии.

Также мы писали, что в плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали. При этом он не владеет ни русским, ни украинским языками.