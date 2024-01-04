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Полонений окупант розповів, як командування РФ кинуло його

4 січня 2024 18:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Полонений окупант розповів, як командування РФ кинуло його
Полонений командир відділення 350 мотострілецького полку ЗС РФ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Полонений російський офіцер із Санкт-Петербурга розповів, як його відправили штурмувати Синьківку Харківської області. Він каже, що командування просто відправило його туди без нічого.

Розповідь окупанта показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram.

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Що розповів окупант

На відео полонений командир відділення 350 мотострілецького полку ЗС РФ розповів, що російське командування відверто збрехало йому та його підлеглим. 

"Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. А потім відправили штурмувати Синьківку. Не було ні їжі, ні води, ні БК. Командування перестало виходити на зв'язок. ЗСУ запропонували залишитися живим і він здався в полон", — сказав він. 

За словами Сирського, ЗСУ запропонували росіянину зберегти життя, і той здався в полон.

"Рішення зберегти життя — вірне. Бо ЗСУ стабільно знищують ворога, який вирішив воювати далі", — резюмував Командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині зустріли 15 мешканців регіону, звільнених з російського полону. Один з них — цивільний мешканець.

Водночас ЗСУ на Куп'янському напрямку за допомогою БпЛА знищили російський пункт спостереження з особовим складом.

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