Полонений окупант розповів, як командування РФ кинуло його

Полонений командир відділення 350 мотострілецького полку ЗС РФ. Фото: скриншот

Полонений російський офіцер із Санкт-Петербурга розповів, як його відправили штурмувати Синьківку Харківської області. Він каже, що командування просто відправило його туди без нічого.

Розповідь окупанта показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram.

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На відео полонений командир відділення 350 мотострілецького полку ЗС РФ розповів, що російське командування відверто збрехало йому та його підлеглим.

"Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. А потім відправили штурмувати Синьківку. Не було ні їжі, ні води, ні БК. Командування перестало виходити на зв'язок. ЗСУ запропонували залишитися живим і він здався в полон", — сказав він.

За словами Сирського, ЗСУ запропонували росіянину зберегти життя, і той здався в полон.

"Рішення зберегти життя — вірне. Бо ЗСУ стабільно знищують ворога, який вирішив воювати далі", — резюмував Командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині зустріли 15 мешканців регіону, звільнених з російського полону. Один з них — цивільний мешканець.

Водночас ЗСУ на Куп'янському напрямку за допомогою БпЛА знищили російський пункт спостереження з особовим складом.