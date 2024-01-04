Пленный оккупант рассказал, как командование РФ бросило его

Плененный командир отделения 350 мотострелкового полка ВС РФ. Фото: скриншот

Пленный российский офицер из Санкт-Петербурга рассказал, как его отправили штурмовать Синьковку Харьковской области. Он говорит, что командование просто отправило его туда налегке.

Рассказ оккупанта показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram.

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На видео пленный командир отделения 350 мотострелкового полка ВС РФ рассказал, что российское командование откровенно соврало ему и его подчиненным.

"Нам говорили, что будем на границе стоять, охранять склады и мосты. А потом отправили штурмовать Синьковку. Не было ни еды, ни воды, ни БК. Командование перестало выходить на связь. ВСУ предложили остаться живым и он сдался в плен", — сказал он.

По словам Сырского, ВСУ предложили россиянину сохранить жизнь, и тот сдался в плен.

"Решение сохранить жизнь — верное. Потому что ВСУ стабильно уничтожают врага, который решил воевать дальше", — резюмировал Командующий Сухопутными войсками.

Напомним, что ранее в Харьковской области встретили 15 жителей региона, освобожденных из российского плена. Один из них — гражданский житель.

В то же время ВСУ на Купянском направлении с помощью БПЛА уничтожили российский пункт наблюдения с личным составом.