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Польща вимагає пояснень РФ щодо провокації з ракетою — там відреагували

30 грудня 2023 13:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польща вимагає пояснень РФ щодо провокації з ракетою — там відреагували
Російська ракета в небі. Фото: Повітряні сили
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш заявив, що в Кремлі не будуть давати пояснень стосовно порушення ракетою повітряного простору країни. Спочатку він вимагає довести, що ракета була російською.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Ордаш заявив, що поки не буде надано конкретних доказів, що ракета була російською — там не даватимуть жодних пояснень.

"Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті", — сказав він.

Нагадаємо, що 29 грудня до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Також ми писали, що працівники поліції в Люблінському воєводстві Польщі закінчили пошукову операцію. Правоохоронці не знайшли ознак падіння та решток російської ракети, яка порушила польський повітряний простір. 

Крім того, у МЗС Польщі заявили, що Варшава відтепер жорсткіше реагуватиме на подальші провокації із порушення повітряного простору. 

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