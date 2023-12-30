Польща вимагає пояснень РФ щодо провокації з ракетою — там відреагували

Російська ракета в небі. Фото: Повітряні сили

Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш заявив, що в Кремлі не будуть давати пояснень стосовно порушення ракетою повітряного простору країни. Спочатку він вимагає довести, що ракета була російською.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Ордаш заявив, що поки не буде надано конкретних доказів, що ракета була російською — там не даватимуть жодних пояснень.

"Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті", — сказав він.

Нагадаємо, що 29 грудня до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Також ми писали, що працівники поліції в Люблінському воєводстві Польщі закінчили пошукову операцію. Правоохоронці не знайшли ознак падіння та решток російської ракети, яка порушила польський повітряний простір.

Крім того, у МЗС Польщі заявили, що Варшава відтепер жорсткіше реагуватиме на подальші провокації із порушення повітряного простору.