Польша требует объяснений РФ по поводу провокации с ракетой — там отреагировали
Временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш заявил, что в Кремле не будут давать объяснений по поводу нарушения ракетой воздушного пространства страны. Поначалу он требует доказать, что ракета была российской.
Об этом пишут российские СМИ.
Падение ракеты в Польше
Так, Ордаш заявил, что пока не будут предоставлены конкретные доказательства, что ракета была российской — там не будут давать никаких объяснений.
"Эта ситуация очень напоминает инцидент в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета и погибли два человека. Тогда российскую сторону также пытались обвинить в этом инциденте", — сказал он.
Напомним, что 29 декабря в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.
Также мы писали, что сотрудники полиции в Люблинском воеводстве Польши закончили поисковую операцию. Правоохранители не нашли признаков падения и остатков российской ракеты, нарушившей польское воздушное пространство.
Кроме того, в МИД Польши заявили, что Варшава отныне будет жестче реагировать на дальнейшие провокации по нарушению воздушного пространства.
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