Попри санкції пропагандистські сайти РФ продовжують поширювати фейки в ЄС

Логотип російського пропагандистського сайту RT. Фото: росЗМІ

Російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати фейки в Європейському союзі попри санкції. Вони використовують дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дезінформація від сайтів росіян

Дослідницька група Reset розповіла, що одна з платформ — портал Swentr. Його зареєстрували через три дні після оголошення санкцій проти RT. Він використовує щонайменше 19 сайтів для охоплення аудиторії в Європейському Союзі.

Відомо, що російський Sputnik також працює через дзеркальні сайти, такі як sputnikglobe.com.

За словами дослідників, російські платформи дезінформації виявилися більш гнучкими, ніж спроби ЄС приборкати їх, з’являючись під новими іменами, щоб надавати посилання для своїх учасників та інших користувачів X із синьою галочкою, щоб просувати порядок денний Кремля, створюючи розбіжності між членами НАТО та підживлення плутанини навколо війни.

Bloomberg зазначає, проблемою є те, що в той час, як Єврокомісія забезпечує керівництво і нагляд, забезпечення виконання санкцій здебільшого лежить на державах-членах ЄС. Це ще більше ускладнює ситуацію.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова каже, що Єврокомісія знає про дзеркальні сайти та працює з країнами-членами для ефективного застосування санкцій.

"Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обходу, санкції є ефективними. Ніхто не може знайти ці ЗМІ, випадково перемикаючи канали. В мережі пошукові системи та агрегатори новин не показують результатів від цих ЗМІ", — наголосила вона.

Юрова додала, що ці заходи мають певний успіх у маргіналізації російської дезінформації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїми указами надав чинності рішенню РНБО від 23 листопада про економічні санкції проти 300 російських компаній. Переважна кількість підсанкційних компаній формує російський енергетичний комплекс.

Також ми писали, що у Верховній Раді підтримали ухвалу про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років. Таку законодавчу ініціативу підтримали 304 нардепи.