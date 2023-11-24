Несмотря на санкции, пропагандистские сайты РФ продолжают распространять фейки в ЕС

Логотип российского пропагандистского сайта RT. Фото: росСМИ

Российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять фейки в Европейском союзе, несмотря на санкции. Они используют зеркальные для заблокированных ресурсов платформы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Исследовательская группа Reset рассказала, что одна из платформ — портал Swentr. Его зарегистрировали спустя три дня после оглашения санкций против RT. Он использует не менее 19 сайтов для охвата аудитории в Европейском Союзе.

Известно, что российский Sputnik также работает через зеркальные сайты, такие как sputnikglobe.com.

По словам исследователей, российские платформы дезинформации оказались более гибкими, чем попытки ЕС обуздать их, появляясь под новыми именами, чтобы предоставлять ссылки для своих участников и других пользователей X с синей галочкой, чтобы продвигать повестку дня Кремля, создавая разногласия между членами НАТО и подпитывая путаницу вокруг войны.

Bloomberg отмечает, что проблема в том, что в то время как Еврокомиссия обеспечивает руководство и надзор, обеспечение выполнения санкций в основном лежит на государствах-членах ЕС. Это еще больше усложняет ситуацию.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова говорит, что Еврокомиссия знает о зеркальных сайтах и работает со странами-членами для эффективного применения санкций.

"Хочу подчеркнуть, что, несмотря на некоторые попытки обхода, санкции эффективны. Никто не может найти эти СМИ, случайно переключая каналы. В сети поисковики и агрегаторы новостей не показывают результатов от этих СМИ", — подчеркнула она.

Юрова добавила, что эти меры имеют определенный успех в маргинализации российской дезинформации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний сформировывает российский энергетический комплекс.

Также мы писали, что в Верховной Раде поддержали решение об утверждении решения СНБО по санкциям против оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет. Такую законодательную инициативу поддержали 304 нардепа.