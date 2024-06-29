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Попри великі втрати РФ продовжує штурм позицій ЗСУ у Часовому Яру, — речник ОСУВ "Хортиця"

29 червня 2024 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Яка ситуація в Часовому Яру 28 червня — деталі від ОСУВ Хортиця
Українські військовослужбовці стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. Ворог не полишає надію витіснити наших бійців із займаних рубежів. 

Про це Назар Волошин розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю, 28 червня. 

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Яка ситуація в Часовому Яру

"Минулої доби було сім спроб противника пробивати оборону наших захисників в районі Часового Яру. Ворог зазнавав великих втрат — було знищено близько 80 окупантів, понад 150 парені, 5 росіян взяті в полон", — розповів Волошин.

За його словами, на ранок ворог 290 разів обстріляв Часів Яр за допомогою різних видів зброї, більш як половина ударів припала на південну частину міста. Крім того, російська авіація завдала 10 ударів, скинувши 12 КАБів, один з них по Часовому Яру.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що наразі відбито один штурм противника та тривають три бойові зіткнення в Часовому Яру та Іванівському.

Нагадаємо, що ситуація в Часовому Яру та довкола нього надзвичайно важка. Щоб посилити оборону населеного пункту, в район міста передислокували підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила

Також доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов заявив, що ЗСУ продовжують успішно утримувати позиції в Часовому Яру та на Торецькому напрямку, попри інтенсивні штурми ворога.

ЗСУ
Донецька область
окупанти
війна в Україні
війна
Назарій Волошин
Часів Яр

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