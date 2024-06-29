Какая ситуация в Часовом Яру 28 июня — детали от ОСГВ Хортица

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.

Об этом Назар Волошин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 28 июня.

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Какая ситуация в Часовом Яру

"В минувшие сутки было семь попыток противника пробивать оборону наших защитников в районе Часового Яра. Враг нес большие потери — было уничтожено около 80 оккупантов, более 150 раненые, 5 россиян взяты в плен", — рассказал Волошин.

По его словам, к утру враг 290 раз обстрелял Часов Яр с помощью различных видов оружия, более половины ударов пришлась на южную часть города. Кроме того, российская авиация нанесла 10 ударов, сбросив 12 КАБов, один из них по Часовому Яру.

Спикер ОСУВ "Хортица" добавил, что в настоящее время отражен один штурм противника и продолжаются три боевых столкновения в Часовом Яру и Ивановском.

Напомним, что ситуация в Часовом Яру и вокруг него очень тяжелая. Чтобы усилить оборону населенного пункта, в район города передислоцировали подразделы 24 ОМБр имени короля Даниила.

Также доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ продолжают успешно удерживать позиции в Часовом Яру и на Торецком направлении, несмотря на интенсивные штурмы врага.