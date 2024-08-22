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Пором у порту "Кавказ" був знищений українською ракетою "Нептун" — УП

22 серпня 2024 23:59
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Пором "Конро Трейдер" з паливом був знищений українською ракетою "Нептун"
Пожежа на залізничному поромі "Конро Трейдер". Фото: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Краснодарському краю Російської Федерації пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" уразила українська ракета. Скоріш за все йдеться про протикорабельну ракету "Нептун".

Про це повідомило джерело "Української правди" в командуванні Сил оборони.

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За даними двох незалежних одне від одного джерел, удару 22 серпня було завдано Військово-морськими силами ЗСУ.

OSINT-аналітики зазначають, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, який функціонував між Керчю та Росією.

Офіційна інформація від Генерального штабу ЗСУ наразі відсутня.

Атака на порт "Кавказ"

У четвер 22 серпня в порту "Кавказ" виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом. Російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.

Згодом оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований в порту "Кавказ", затонув.

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