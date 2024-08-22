Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП arrow

Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП

22 августа 2024 23:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Паром "Конро Трейдер" с топливом был уничтожен украинской ракетой "Нептун"
Пожар на железнодорожном пароме "Конро Трейдер". Фото: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

В Краснодарском крае Российской Федерации паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ поразила украинская ракета. Скорее всего, речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".

Об этом сообщил источник "Украинская правда" в командовании Сил обороны.

Читайте также:

Ракета "Нептун" уничтожила вражеский паром

По данным двух независимых друг от друга источников, удар 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, функционировавшим между Керчью и Россией.

Официальная информация от Генерального штаба ВСУ отсутствует.

Атака на порт "Кавказ"

В четверг 22 августа в порту "Кавказ" возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом. Российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.

Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный в порту "Кавказ", затонул.

Также важные новости дня по теме:

пожар корабль Украина ракета война в Украине війна Россия потери оккупантов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Исключен или снят с военного учета — кому могут вручить повестку

00:23 Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня

00:17 Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня

00:05 Анонс ограничений — в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет в Украине сегодня

00:04 В Пентагоне заявили, что не против использования американского оружия во время Курской операции

22 августа 2024

23:59 Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП

23:53 Украл у мужчины с инвалидностью банковскую карту — как суд наказал злоумышленника

23:52 Венгрия "умоляет" Украину отменить эмбарго на нефть из РФ — предлагает хитрый план

23:38 Кулеба анонсировал создание системы е-Консул — как она поможет украинцам за границей

23:35 Последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России — появились спутниковые снимки

00:30 Исключен или снят с военного учета — кому могут вручить повестку

00:23 Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня

00:17 Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня

00:05 Анонс ограничений — в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет в Украине сегодня

00:04 В Пентагоне заявили, что не против использования американского оружия во время Курской операции

22 августа 2024

23:59 Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП

23:53 Украл у мужчины с инвалидностью банковскую карту — как суд наказал злоумышленника

23:52 Венгрия "умоляет" Украину отменить эмбарго на нефть из РФ — предлагает хитрый план

23:38 Кулеба анонсировал создание системы е-Консул — как она поможет украинцам за границей

23:35 Последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России — появились спутниковые снимки

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку