Паром "Конро Трейдер" с топливом был уничтожен украинской ракетой "Нептун"

Пожар на железнодорожном пароме "Конро Трейдер". Фото: росСМИ

В Краснодарском крае Российской Федерации паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ поразила украинская ракета. Скорее всего, речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".

Об этом сообщил источник "Украинская правда" в командовании Сил обороны.

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По данным двух независимых друг от друга источников, удар 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, функционировавшим между Керчью и Россией.

Официальная информация от Генерального штаба ВСУ отсутствует.

Атака на порт "Кавказ"

В четверг 22 августа в порту "Кавказ" возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом. Российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.

Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный в порту "Кавказ", затонул.