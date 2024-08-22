Паром "Конро Трейдер" с топливом был уничтожен украинской ракетой "Нептун"

Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП
В Краснодарском крае Российской Федерации паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ поразила украинская ракета. Скорее всего, речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".
Об этом сообщил источник "Украинская правда" в командовании Сил обороны.
Ракета "Нептун" уничтожила вражеский паром
По данным двух независимых друг от друга источников, удар 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.
OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, функционировавшим между Керчью и Россией.
Официальная информация от Генерального штаба ВСУ отсутствует.
Атака на порт "Кавказ"
В четверг 22 августа в порту "Кавказ" возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом. Российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.
Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный в порту "Кавказ", затонул.
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