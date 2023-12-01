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Посилена оборона України, відсутність виборів та чи дасть США ракети — ефір Новини.LIVE

1 грудня 2023 08:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Посилена оборона України, відсутність виборів та чи дасть США ракети — ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Попри нелогічність питань, чи будуть вибори в Україні, все одно їхня кількість не меншає. Тому українські нардепи провели дискусію і вирішили, що виборів в Україні до кінця війни не буде. Про це і не тільки з гостями студії народним депутатом Олексієм Кучеренком, політичним психологом Олегом Хомяком та іншими поговорять ведучі в ефірі Новини.LIVE. 

Подивитися ефір, який розпочався о 08:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Після зустрічі з військовими та представниками СБУ Зеленський заявив про намір зміцнити та розширити оборонні лінії. 

Постачання далекобійних боєприпасів GLSDB, які спочатку очікувалися навесні цього року, кілька разів переносилися. Тепер джерела кажуть, що компанія Boeing передасть першу партію ракет GLSDB дальністю 160 км у грудні 2023-го, після чого вони пройдуть кількамісячні випробування на полігонах Пентагону. Лише після цього GLSDB передадуть Києву.

Про це та не тільки поговорять ведучі із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали: Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010), Олег Хомʼяк — політичний психолог та інші.

Нагадаємо, представники всіх фракцій Верховної ради України підписали меморандум про неприпустимість проведення виборів до закінчення воєнного стану. Крім того, народні обранці вирішили, що виборів не буде щонайменше пів року після війни.

Додамо, високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що президент Росії Володимир Путін не припинить війну в Україні, поки не дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року. Представник США зробив таку заяву на тлі побоювань, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах підтримка України припиниться.

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