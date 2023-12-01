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Усиленная оборона Украины, отсутствие выборов и даст ли США ракеты — эфир Новини.LIVE

1 декабря 2023 08:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Усиленная оборона Украины, отсутствие выборов и даст ли США ракеты — эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Несмотря на нелогичность вопросов, будут ли выборы в Украине, все равно их количество не уменьшается. Потому украинские нардепы провели дискуссию и решили, что выборов в Украине до конца войны не будет. Об этом и не только с гостями студии народным депутатом Алексеем Кучеренко, политическим психологом Олегом Хомяком и другими поговорят ведущие в  эфире Новини.LIVE

Посмотреть эфир, начавшийся в 08:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE

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Эфир Новини.LIVE

После встречи с военными и представителями СБУ, Зеленский заявил о намерении укрепить и расширить оборонные линии.

Поставки дальнобойных боеприпасов GLSDB, первоначально ожидавшихся весной этого года, несколько раз переносились. Теперь источники говорят, что компания Boeing передаст первую партию ракет GLSDB дальностью 160 км в декабре 2023, после чего они пройдут несколькомесячные испытания на полигонах Пентагона. Только после этого GLSDB будет передана Киеву.

Об этом не только поговорят ведущие с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали: Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010), Олег Хомяк — политический психолог и другие.

Напомним, представители всех фракций Верховной рады подписали меморандум о недопустимости проведения выборов до окончания военного положения. Кроме того, народные избранники решили, что выборы будут, когда пройдет полгода после войны.

Добавим, высокопоставленный чиновник Государственного департамента США заявил, что президент России Владимир Путин не прекратит войну в Украине, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Представитель США сделал такое заявление на фоне опасений, что в случае победы Дональда Трампа на выборах поддержка Украины прекратится.

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