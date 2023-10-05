Мобілізація в Україні, чи треба активніше мобілізовувати молодь

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у свіжому інтерв’ю заявив, що українська влада мусить посилити мобілізацію, зокрема, активніше комплектувати Збройні сили України молодими військовозобов’язаними, бо середній вік нинішніх Сил оборони України – за 40 років. Це справді вікова проблема є на порядку денному ЗСУ, і які ще проблеми із мобілізацією є в Україні — у сьогоднішньому матеріалі.

Воллес знову говорить про Україну

Бен Воллес не вперше відзначається різкими заявами щодо України. Так, у липні, під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, тоді ще міністр оборони Великої Британії наголосив на тому, що воююча країна мала б подякувати західним партнерам за ту допомогу, яку уже отримала за час повномасштабної війни.

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Тоді все завершилося невеличким скандалом, Воллес був змушений пояснити свої слова так, що нібито хотів почути слова подяки не від влади, а від українського суспільства. Втім, Президент України Володимир Зеленський все ж відзначився різким коментарем слів британського військового прем’єра.

І от — нова заява на адресу України, уже після відставки з посади. Бен Воллес у коментарі впливовому британському виданню The Guardian заявив, що українському військово-політичному керівництву варто було б посилити процес мобілізації — при цьому закцентувавшись на молодих військовозобов’язаних, бо середній вік військовослужбовців ЗСУ нині перевищує 40 років.

Молодь справді потрібна?

Так це чи ні, наскільки реалістичною є заява колишнього міністра оборони Великої Британії, Новини.LIVE розбиралися за допомогою відомого військового експерта, ексзаступника керівника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка.

Ігор Романенко підтримав слова Бена Воллеса, зазначивши, що в них є об’єктивна оцінка ситуації. Причина тут лежить на поверхні — молодий організм легше переносить ті фізичні навантаження, які для людини у віці понад 40 чи навіть 50 років уже є певною проблемою. Тож можна сказати, що по суті британський відставний політик правий. Але, підкреслив український генерал-лейтенант, питання не тільки у вікових нюансах мобілізації.

Не ветеранами єдиними

Посилення мобілізації потрібне навіть без підрахунку середнього віку нинішніх українських військових. Ексзаступник очільника українського Генштабу нагадав, що Російська Федерація, на відміну від України, не гребує використанням на війні солдатів строкової служби. Тож варто зважати на свіжий призов у країні-агресорі — а це близько 130 тисяч нових військовослужбовців. Так, не усі вони потраплять на війну, але, підкреслив генерал-лейтенант Романенко, російська пропагандистська машина так активно і потужно працює із цією молоддю, що так чи інакше велика кількість строковиків опиниться на території України — зокрема, як контрактники.

І на це підсилення необхідно зважати командуванню української армії. Звісно, у молодих мобілізованих українців не буде того досвіду, який мають ті, хто пройшов донбаську війну 2014-15 років — але вони фізично міцніші, що, за умови відповідної підготовки, стане їхньою серйозною перевагою. Те ж, що на початку повномасштабної війни було зроблено часткову ставку на мобілізаційний ресурс ветеранів війни 2014-15 року — є рішенням правильним, але цей ресурс, по-перше, досить обмежений, а по-друге, ці військові на фронті уже понад рік, що також накладає свій відбиток.

Не забуваймо про Революцію Гідності

Крім того, не варто закривати очі на те, що українська армія також, як і ворог, зазнає втрат. Є і загиблі, і поранені, і зниклі безвісти (полонені). Так, в Силах оборони рівень цих втрат очевидно менший, ніж у окупаційних військ Російської Федерації — але і той, що є, треба поповнювати. І тут вже на добровольцях поважного віку не виїдеш, доведеться мобілізовувати молодих і фізично міцних громадян, які мусять виконати свій громадянський обов’язок.

До речі, про громадянський обов’язок. Ігор Романенко наголосив, що Україна, її влада і суспільство мають зважати на останню революцію, Революцію Гідності — зокрема, щодо соціальної справедливості. За словами генерал-лейтенанта, коли частина українських громадян на фронті виконує свій конституційний обов’язок (стаття 65 Конституції говорить, що "захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"), а інші військовозобов’язані українці в цей час відпочивають у ресторанах чи тренуються у спортивних клубах — виникають логічні питання про те, чи є така ситуація справедливою.

Тому, зазначив колишній заступник керівника Генштабу Збройних сил України, незалежно від слів ексміністра оборони Великої Британії в Україні має бути посилений процес мобілізації. Для цього, зокрема, потрібно провести повноцінний облік усіх військовозобов’язаних. Після цього усіх, хто не придатний до власне бойових дій, можна було б використати для інших важливих робіт — обладнання інженерних споруд, зокрема, окопів.

А є ще і зовнішній фактор — тобто скандали у країнах-союзниках (США, Польща), які можуть обернутися проблемами зі зменшенням військової допомоги Україні. Тож розраховувати треба перш за все на власні сили — і адекватна мобілізація є одним із кроків у цьому напрямку.