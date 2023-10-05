Мобилизация в Украине, нужно ли активнее мобилизовывать молодежь

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свежем интервью заявил, что украинские власти должны усилить мобилизацию, в частности, активнее комплектовать Вооруженные силы Украины молодыми военнообязанными, потому что средний возраст нынешних Сил обороны Украины — за 40 лет. Это действительно возрастная проблема на повестке дня ВСУ, и какие еще проблемы с мобилизацией есть в Украине — в сегодняшнем материале.

Уоллес снова говорит об Украине

Бен Уоллес не впервые отмечается резкими заявлениями по Украине. Так, в июле, во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, тогда еще министр обороны Великобритании отметил, что воюющая страна должна поблагодарить западных партнеров за ту помощь, которую уже получила за время полномасштабной войны.

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Тогда все завершилось небольшим скандалом, Уоллес вынужден был объяснить свои слова так, что якобы хотел услышать слова благодарности не от власти, а от украинского общества. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский все же отметился резким комментарием слов британского военного премьера.

И вот новое заявление в адрес Украины, уже после отставки с должности. Бен Воллес в комментарии влиятельному британскому изданию The Guardian заявил, что украинскому военно-политическому руководству стоило бы усилить процесс мобилизации — при этом акцентировавшись на молодых военнообязанных, потому что средний возраст военнослужащих ВСУ превышает 40 лет.

Молодежь действительно нужна?

Так это или нет, насколько реалистично заявление бывшего министра обороны Великобритании, Новини.LIVE разбирались с помощью известного военного эксперта, экс-заместителя руководителя Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко.

Игорь Романенко поддержал слова Бена Уоллеса, отметив, что в них есть объективная оценка ситуации. Причина здесь лежит на поверхности — молодой организм легче переносит те физические нагрузки, которые для человека в возрасте более 40 или даже 50 лет уже есть определенная проблема. Так что можно сказать, что по сути британский отставной политик прав. Но, подчеркнул украинский генерал-лейтенант, вопрос не только в возрастных нюансах мобилизации.

Не ветеранами единственными

Усиление мобилизации нужно даже без подсчета средних лет нынешних украинских военных. Экс-замглавы украинского Генштаба напомнил, что Российская Федерация, в отличие от Украины, не гнушается использованием на войне солдат срочной службы. Поэтому стоит учитывать свежий призыв в стране-агрессоре — а это около 130 тысяч новых военнослужащих. Да, не все они попадут на войну, но, подчеркнул генерал-лейтенант Романенко, российская пропагандистская машина так активно и мощно работает с этой молодежью, что, так или иначе, большое количество срочников окажется на территории Украины — в частности, как контрактники.

И это усиление необходимо учитывать командование украинской армии. Конечно, у молодых мобилизованных украинцев не будет того опыта, который имеют те, кто прошел донбасскую войну 2014-15 годов — но они физически крепче, что при условии соответствующей подготовки станет их серьезным преимуществом. То же, что в начале полномасштабной войны была сделана частичная ставка на мобилизационный ресурс ветеранов войны 2014-15 года — является правильным решением, но этот ресурс, во-первых, достаточно ограничен, а во-вторых, эти военные на фронте уже более года, что также накладывает свой отпечаток.

Не забывайте о Революции Достоинства

Кроме того, не стоит закрывать глаза на то, что украинская армия также, как и враг, терпит потери. Есть и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести (пленные). Да, в Силах обороны уровень этих потерь очевидно меньше, чем у оккупационных войск Российской Федерации — но и имеющийся нужно пополнять. И тут уже на добровольцах почтенного возраста не уедешь, придется мобилизовывать молодых и физически крепких граждан, которые должны исполнить свой гражданский долг.

Кстати, о гражданском долге. Игорь Романенко подчеркнул, что Украина, ее власть и общество должны учитывать последнюю революцию, Революцию Достоинства — в частности, относительно социальной справедливости. По словам генерал-лейтенанта, когда часть украинских граждан на фронте выполняет свою конституционную обязанность (статья 65 Конституции говорит, что "защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины"), а другие военнообязанные украинцы в это время отдыхают в ресторанах или тренируются в спортивных клубах — возникают логические вопросы о том, справедлива ли такая ситуация.

Поэтому, отметил бывший заместитель руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины, вне зависимости от слов экс-министра обороны Великобритании в Украине должен быть усилен процесс мобилизации. Для этого, в частности, следует провести полноценный учет всех военнообязанных. После этого всех, кто не пригоден к боевым действиям, можно было бы использовать для других важных работ — оборудования инженерных сооружений, в частности, окопов.

А есть еще и внешний фактор, то есть скандалы в странах-союзниках (США, Польша), которые могут обернуться проблемами с уменьшением военной помощи Украине. Так что рассчитывать нужно прежде всего на собственные силы — и адекватная мобилизация является одним из шагов в этом направлении.