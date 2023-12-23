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Посилення повітряного щита і санкції — вечірнє звернення Зеленського

23 грудня 2023 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Посилення повітряного щита і санкції — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На цьому тижні Україна показала, наскільки дієвим є посилення її протиповітряної оборони. При чому не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Звернення Володимира Зеленського

"На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи", — зазначив голова держави.

Зеленський додав, що можливість збивати російські винищувачі є одним із ключів до справедливого завершення цієї війни.

"І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року", — зазначив Президент.

Також глава держави розповів, що є нові санкційні рішення України, щодо яких він підписав відповідні укази.

"Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб і понад 20 фізичних осіб. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою-терористом. Усі вони відповідатимуть за свої дії", — пояснив Президент.

"Ми захистимо Україну. Дякую всім, хто з Україною!
Слава Україні!" — завершив своє звернення Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави запровадив санкції проти 50 осіб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії. 

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