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Зеленський опублікував нові фото українських захисників, які борються за вільне майбутнє

23 грудня 2023 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський опублікував нові фото українських захисників, які борються за вільне майбутнє
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото військових, які борються за вільне майбутнє нашої держави. Глава держави подякував їм.

Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Українські військові 

Зеленський наголосив, що люди повинні завжди розуміти, як багато осіб залучено до захисту України та її народу.

"І кожен із цих людей важливий, усі разом є українською силою. Дякую всім нашим воїнам! Дякую кожному й кожній, хто бореться за вільне майбутнє нашої держави!" — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на знищення російських важких багатоцільових винищувачів Су-34 ПКС РФ в Херсонській області. Він відзначив успіхи Одеської зенітно-ракетної бригади.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили низку важливих питань, пов'язаних із посиленням Збройних сил України у боротьбі проти російських загарбників.

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