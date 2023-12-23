Зеленський опублікував нові фото українських захисників, які борються за вільне майбутнє
Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото військових, які борються за вільне майбутнє нашої держави. Глава держави подякував їм.
Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.
Українські військові
Зеленський наголосив, що люди повинні завжди розуміти, як багато осіб залучено до захисту України та її народу.
"І кожен із цих людей важливий, усі разом є українською силою. Дякую всім нашим воїнам! Дякую кожному й кожній, хто бореться за вільне майбутнє нашої держави!" — додав глава держави.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.
Також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на знищення російських важких багатоцільових винищувачів Су-34 ПКС РФ в Херсонській області. Він відзначив успіхи Одеської зенітно-ракетної бригади.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили низку важливих питань, пов'язаних із посиленням Збройних сил України у боротьбі проти російських загарбників.
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