Зеленский опубликовал новые фото украинских защитников, которые борются за свободное будущее

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото военных, которые борются за свободное будущее нашего государства. Глава государства поблагодарил их.

Фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Зеленский подчеркнул, что люди должны всегда понимать, как много человек привлечено к защите Украины и ее народа.

"И каждый из этих людей важен, все вместе являются украинской силой. Спасибо всем нашим воинам! Спасибо каждому и каждому, кто борется за свободное будущее нашего государства!" — добавил глава государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

Также мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российских тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 ПКС РФ в Херсонской области. Он отметил успехи Одесской зенитно-ракетной бригады.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили ряд важных вопросов, связанных с усилением Вооруженных сил Украины в борьбе против российских захватчиков.