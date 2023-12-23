Зеленский опубликовал новые фото украинских защитников, которые борются за свободное будущее
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото военных, которые борются за свободное будущее нашего государства. Глава государства поблагодарил их.
Фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
Украинские военные
Зеленский подчеркнул, что люди должны всегда понимать, как много человек привлечено к защите Украины и ее народа.
"И каждый из этих людей важен, все вместе являются украинской силой. Спасибо всем нашим воинам! Спасибо каждому и каждому, кто борется за свободное будущее нашего государства!" — добавил глава государства.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.
Также мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российских тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 ПКС РФ в Херсонской области. Он отметил успехи Одесской зенитно-ракетной бригады.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили ряд важных вопросов, связанных с усилением Вооруженных сил Украины в борьбе против российских захватчиков.
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