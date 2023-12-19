Мільйон дронів ми зробимо наступного року, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Про це він заявив під час пресконференції.

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Також глава держави наголосив, що 26 тисяч дронів були на складі, проте не доїхали до фронту.

"Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких проблем. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", — запевнив Зеленський.

Про що ще говорив Зеленський на пресконференції 19 грудня

Також Зеленський заявив, що Україну не запрошують приєднатися до НАТО. Він додав, що не вірить в усі ці сигнали.

Крім того, президент наголосив, що питання демобілізації зараз є одним із найважливіших, його треба розв'язати першочергово і до залучення додаткових мобілізаційних сил. Треба напрацювати план, навіть якщо для цього будуть потрібні зміни до законодавства.

Своєю чергою Зеленський під час пресконференції відповів, чи може наша держава поступово програти у війні з РФ.