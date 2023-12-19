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Миллион дронов мы сделаем в следующем году, — Зеленский

19 декабря 2023 20:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Миллион дронов мы сделаем в следующем году, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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Также глава государства подчеркнул, что 26 тысяч дронов были на складе, однако не доехали до фронта.

"Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но мы поборем логистику. Будут получать наши воины у бригады отечественные дроны. Относительно производства, миллион дронов в следующем году мы произведем", — заверил Зеленский.

О чем еще говорил Зеленский на пресс-конференции 19 декабря

Также Зеленский заявил, что Украину не приглашают присоединиться к НАТО. Он добавил, что не верит во все эти сигналы.

Кроме того, президент подчеркнул, что вопрос демобилизации сейчас один из важнейших, его нужно решить в первую очередь и до привлечения дополнительных мобилизационных сил. Надо наработать план, даже если для этого потребуются изменения в законодательство.

В свою очередь Зеленский во время пресс-конференции ответил, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ.

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