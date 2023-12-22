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Нідерланди розпочали підготовку передачі Україні 18 винищувачів F-16, — Зеленський

22 грудня 2023 15:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Нідерланди розпочали підготовку передачі Україні 18 винищувачів F-16, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за готовність передати Україні перші 18 винищувачів F-16. Глава держави наголосив на важливості в отриманні фінансової допомоги від ЄС якнайшвидше.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС", — написав Зеленський.

Президент України наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової фінансової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.
 
Крім того, лідери обох держав обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України.
 
"Домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7", — зазначив Зеленський.

Насамкінець співрозмовники обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру.

Скриншот. Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, наприкінці листопада Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.

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