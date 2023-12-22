Нидерланды начали подготовку передачи Украине 18 истребителей F-16, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за готовность передать Украине первые 18 истребителей F-16. Глава государства отметил важность в получении финансовой помощи от ЕС как можно быстрее.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.
О чем говорил Зеленский с премьер-министром Нидерландов
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", — написал Зеленский.
Президент Украины отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной финансовой помощи ЕС объемом 50 млрд евро.
Кроме того, лидеры обоих государств обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины.
"Договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7", — отметил Зеленский.
В заключение собеседники обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира.
Напомним, в конце ноября Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.
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