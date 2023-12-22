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Нидерланды начали подготовку передачи Украине 18 истребителей F-16, — Зеленский

22 декабря 2023 15:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Нидерланды начали подготовку передачи Украине 18 истребителей F-16, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за готовность передать Украине первые 18 истребителей F-16. Глава государства отметил важность в получении финансовой помощи от ЕС как можно быстрее.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", — написал Зеленский.

Президент Украины отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной финансовой помощи ЕС объемом 50 млрд евро.

Кроме того, лидеры обоих государств обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины.

"Договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7", — отметил Зеленский.

В заключение собеседники обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира.

Скриншот. Telegram Владимира Зеленского

Напомним, в конце ноября Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.

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