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Очікуємо самостійних вильотів — Ігнат про навчання українських пілотів на F-16

23 листопада 2023 12:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Очікуємо самостійних вильотів — Ігнат про навчання українських пілотів на F-16
Пілот в літаку F-16. Фото: George Calin via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 йде за планом, наразі вони навчають керувати літаками та літають разом з інструкторами. Однак вже найближчим часом льотчики здійснюватимуть самостійні вильоти.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Як проходять навчання українських пілотів на F-16

Ігнат розповів, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 йде за планом. Очікується, що вже найближчим часом льотчики будуть самостійно, без інструкторів, підійматися в небо. 

"Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Їх стає більше, а далі очікуємо самостійних вильотів. Можливо, найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати, та, можливо, побачимо щось", — зазначив речник Повітряних сил.

Він також додав, що у військових мотивований та бойовий настрій, оскільки вони хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.

Нагадаємо, нещодавно український пілот, який навчається на F-16, поділився враженнями від винищувача. За словами військового, навчання на західних літаках не таке легке як здається і на це потрібен час, однак навчання доводиться скорочувати через війну з РФ.

Додамо, раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Данії деякі українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 у повітрі. Вони навчаються керувати винищувачами разом з іноземними інструкторами. 

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