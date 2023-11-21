Українські пілоти у Данії вже літають на F-16 з інструкторами, — Ігнат

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Фейсбук Юрія Ігната.

У Данії деякі українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 в повітрі. Вони навчаються керувати винищувачами разом з іноземними інструкторами.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", — зазначив Ігнат.

За його словами, наступний етап — самостійні польоти.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", — наголосив Ігнат.

Окрім навчання у Данії, українські льотчики проходять стажування в США та у Великій Британії. Ігнат уточнив, що підготовку проходять не лише пілоти, а наземний персонал, офіцери бойового управління, інженерно-авіаційної служби та інші фахівці.

Нагадаємо, що ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна може отримати F-16 вже цієї зими. Ще раніше на румунській авіабазі Фетешті стартувало навчання українських пілотів на F-16.