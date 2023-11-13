У Румунії розпочинають навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Винищувач F-16. Фото: REUTERS

У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Сьогодні, 13 листопада, там відкривають Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Про це повідомляє DW.

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Навчання українських пілотів на F-16

У виданні зазначають, що Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен у понеділок розпочинають роботу навчального центру винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті. Саме там навчатимуться українські пілоти.

Повідомляється, що Європейському навчальний центр знаходиться за 150 кілометрів на схід від Бухареста. Навчання для пілотів з України триватимуть близько шести місяців.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Інструкторів та технічний персонал забезпечуватиме компанія Lockheed, що спеціалізується в галузі авіабудування і виробляє F-16.

F-16 для України

Українські пілоти виняткові, і вони дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як і планувалось. Україна наразі робить усе можливе для того, аби прийняти F-16 на українських аеродромах.

Також ми писали раніше, що повітряно-космічні сили Росії починають розробку плану для протидії багатоцільовим винищувачам F-16, які отримає Україна. Адже проти американських літаків останню ефективність втратять стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95 та Ту-22.