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Україна може отримати F-16 вже цієї зими, — ексдиректор ЦРУ Петреус

12 листопада 2023 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна може отримати F-16 вже цієї зими, — ексдиректор ЦРУ Петреус
Навчання на літаках F-16. Фото: Defense Express
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські пілоти виняткові, і вони дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими. 

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю Голосу Америки.

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На думку Петреуса, американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні.

"Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16", — сказав він.

Також ексдиректор ЦРУ вважає, що Україні допомогла б більша кількість безпілотників, які надають західні партнери.

"Зокрема добре було б збільшити виробництво Switchblade (баражуючий боєприпас). Усе це, а також засоби ППО та контрбатарейні системи", — додав він.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як і планувалось. За його словами, деякі пілоти вже тренуються в небі.

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