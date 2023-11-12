Україна може отримати F-16 вже цієї зими, — ексдиректор ЦРУ Петреус
Українські пілоти виняткові, і вони дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими.
Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю Голосу Америки.
Україна отримає F-16 взимку
На думку Петреуса, американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні.
"Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16", — сказав він.
Також ексдиректор ЦРУ вважає, що Україні допомогла б більша кількість безпілотників, які надають західні партнери.
"Зокрема добре було б збільшити виробництво Switchblade (баражуючий боєприпас). Усе це, а також засоби ППО та контрбатарейні системи", — додав він.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як і планувалось. За його словами, деякі пілоти вже тренуються в небі.
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