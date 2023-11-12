В Повітряних силах аргументували, чому F-16 пристосуються до українських реалій

Повітряні маневри під час навчань "Чисте небо — 2018". Фото: скриншот

В очікуванні американських винищувачів F-16 в українському медійному просторі часто виникає питання, а чи зможуть ці літаки пристосуватися до війни в Україні. Багато запитань щодо здатності української військової інфраструктури обслуговувати такі літаки.

У Повітряних силах вирішили відповісти на сумніви скептиків.

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"Ми вирішили нагадати і показати, як американські пілоти разом із літаками почуваються на українських летовищах, як одночасно з нашими льотчиками виконують завдання у небі і навіть здійснюють ознайомчі польоти на літаках партнерів", — говориться у повідомленні.

Відповіді на сумніви скептиків Повітряні сили побудували на прикладі багатонаціональних навчань "Чисте небо — 2018", які відбувалися п'ять років том. Усе відбувалося буквально п'ять років тому на аеродромі у Старокостянтинові.

В Повітряних силах розповіли, що в рамках тих навчань українські та американські пілоти відпрацьовували важливі тактичні прийоми. У навчальних повітряних боях американський F-15C Eagle суттєво переважає український МіГ-29 та Су-27 технологічно.

"Потужні радари та авіаційне озброєння американців дають мало шансів українцям на великих відстанях. Саме в таких умовах, коли окупанти мають значну кількісну та технологічну перевагу в повітрі, сьогодні воюють наші льотчики", — говориться у повідомленні.

У повітряних силах наголосили, що досвід проведення навчань "Чисте небо" став корисним не лише для пілотів-винищувачів, а й для екіпажів інших родів авіації, наземного персоналу.

"До навчань було залучено літаки F-15C, F-16, С-130, Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-24, Л-39, техніку радіотехнічних, зенітних ракетних військ, які відпрацьовували протиповітряні бої", — розповіли військові.

Раніше ми повідомляли, що Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання в бойових діях.

Нагадуємо, що українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Для підготовки до управління літаками їм знадобиться 5-9 місяців.