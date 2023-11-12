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В Воздушных силах аргументировали, почему F-16 приспособятся к украинским реалиям

12 ноября 2023 13:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах аргументировали, почему F-16 приспособятся к украинским реалиям
Воздушные маневры во время учений "Чистое небо — 2018". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ожидании американских истребителей F-16 в украинском медийном пространстве часто возникает вопрос, смогут ли эти самолеты приспособиться к войне в Украине. Много вопросов о способности украинской военной инфраструктуры обслуживать такие самолеты.

В Воздушных силах решили ответить на сомнения скептиков.

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"Мы решили напомнить и показать, как американские пилоты вместе с самолетами чувствуют себя на украинских аэропортах, как одновременно с нашими летчиками выполняют задачи в небе и даже совершают ознакомительные полеты на самолетах партнеров", — говорится в сообщении.

Ответы на сомнения скептиков Воздушные силы построили на примере многонациональных учений "Чистое небо — 2018", которые проходили пять лет назад Все происходило буквально пять лет назад на аэродроме в Староконстантинове.

В Воздушных силах рассказали, что в рамках учений украинские и американские пилоты отрабатывали важные тактические приемы. В учебных воздушных боях американский F-15C Eagle существенно превосходит украинский МиГ-29 и Су-27 технологически.

"Мощные радары и авиационное вооружение американцев дают мало шансов украинцам на больших расстояниях. Именно в таких условиях, когда оккупанты имеют значительное количественное и технологическое преимущество в воздухе, сегодня воюют наши летчики", — говорится в сообщении.

В воздушных силах отметили, что опыт проведения учений "Чистое небо" стал полезен не только пилотам-истребителям, но и экипажам других родов авиации, наземного персонала.

"К учениям были привлечены самолеты F-15C, F-16, С-130, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39, техника радиотехнических, зенитных ракетных войск, которые отрабатывали противовоздушные бои", — рассказали военные.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Страна также пообещала предоставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях.

Напомним, что украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях F-16. Для подготовки к управлению самолетами им понадобится 5-9 месяцев.

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