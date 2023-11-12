Украина может получить F-16 уже этой зимой, — экс-директор ЦРУ Петреус
Украинские пилоты исключительны и очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой.
Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Голосу Америки.
Украина получит F-16 зимой
По мнению Петреуса, американские истребители F-16 могли бы изменить ход войны в Украине.
"Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительны и очень быстро перейдут из самолетов МиГ и СУ на F-16", — сказал он.
Также экс-директор ЦРУ считает, что Украине помогло бы большее количество беспилотников, предоставляемых западными партнерами.
"В частности, хорошо было бы увеличить производство Switchblade (барражирующий боеприпас). Все это, а также средства ПВО и контрбатарейные системы", — добавил он.
Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 происходит так, как и планировалось. По его словам, некоторые пилоты уже тренируются в небе.
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