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Украина может получить F-16 уже этой зимой, — экс-директор ЦРУ Петреус

12 ноября 2023 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина может получить F-16 уже этой зимой, — экс-директор ЦРУ Петреус
Обучение на самолетах F-16. Фото: Defense Express
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пилоты исключительны и очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Голосу Америки.

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По мнению Петреуса, американские истребители F-16 могли бы изменить ход войны в Украине.

"Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительны и очень быстро перейдут из самолетов МиГ и СУ на F-16", — сказал он.

Также экс-директор ЦРУ считает, что Украине помогло бы большее количество беспилотников, предоставляемых западными партнерами.

"В частности, хорошо было бы увеличить производство Switchblade (барражирующий боеприпас). Все это, а также средства ПВО и контрбатарейные системы", — добавил он.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 происходит так, как и планировалось. По его словам, некоторые пилоты уже тренируются в небе.

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