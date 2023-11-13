В Румынии начинают обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Истребитель F-16. Фото: REUTERS

В Румынии стартуют учения украинских пилотов на истребителях F-16. Сегодня, 13 ноября, там открывается Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

Об этом сообщает DW.

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Обучение украинских пилотов на F-16

В издании отмечают, что Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен в понедельник приступают к работе учебного центра истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти. Там будут учиться украинские пилоты.

Сообщается, что Европейсий учебный центр находится в 150 километрах к востоку от Бухареста. Обучение для пилотов из Украины будет длиться около шести месяцев.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Инструкторов и технический персонал будет обеспечивать компания Lockheed, специализирующаяся в области авиастроения и производящая F-16.

F-16 для Украины

Украинские пилоты исключительны и очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 происходит так, как и планировалось. Украина делает все возможное для того, чтобы принять F-16 на украинских аэродромах.

Также мы писали ранее, что воздушно-космические силы России начинают разработку плана по противодействию многоцелевым истребителям F-16, которые получит Украина. Ведь против американских самолетов последнюю эффективность потеряют стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-95 и Ту-22.