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Украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат

21 ноября 2023 16:33
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Фейсбук Юрия Игната.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В Дании некоторые украинские пилоты уже проходят подготовку на F-16 в воздухе. Они учатся управлять истребителями вместе с иностранными инструкторами.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, проходящих подготовку и выполняющих задачи, которые ставит перед ними инструктор", — отметил Игнат.

По его словам, следующий этап — самостоятельные полеты.

"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", — подчеркнул Игнат.

Кроме обучения в Дании, украинские летчики проходят стажировку в США и Великобритании. Игнат уточнил, что подготовку проходят не только пилоты, но и наземный персонал, офицеры боевого управления, инженерно-авиационной службы и другие специалисты.

Напомним, что эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой. Еще раньше на румынской авиабазе Фетешти стартовало обучение украинских пилотов на F-16.

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