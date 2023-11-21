Украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат
В Дании некоторые украинские пилоты уже проходят подготовку на F-16 в воздухе. Они учатся управлять истребителями вместе с иностранными инструкторами.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Что сказал Юрий Игнат об учебных полетах украинских пилотов на F-16
"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, проходящих подготовку и выполняющих задачи, которые ставит перед ними инструктор", — отметил Игнат.
По его словам, следующий этап — самостоятельные полеты.
"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", — подчеркнул Игнат.
Кроме обучения в Дании, украинские летчики проходят стажировку в США и Великобритании. Игнат уточнил, что подготовку проходят не только пилоты, но и наземный персонал, офицеры боевого управления, инженерно-авиационной службы и другие специалисты.
Напомним, что эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой. Еще раньше на румынской авиабазе Фетешти стартовало обучение украинских пилотов на F-16.
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