При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці
В Міністерстві оборони України представили проєкт організації всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему ЗСУ. Також там представили її напрямки роботи.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк на безпековій конференції за участю західних партнерів у Копенгагені.
Хто займатиметься винищувачами
За словами Павлюка, програма матиме два етапи розгортання:
- "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року.
- Масштабування.
Також, як розповів Павлюк, основними напрямками роботи стануть:
- підтримка та розвиток інфраструктури військових аеродромів;
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
- відбір та навчання льотного складу й іншого авіаперсоналу;
- підтримка функціонування літаків та відповідна логістика;
- міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.
Ключові пріоритети, як зазначає політик, — розвиток спроможностей тактичної авіації українських ВПС, а також переозброєння авіабригад та ескадрилій.
"Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч", — розповідає Павлюк.
Нагадаємо, що раніше ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна може отримати F-16 вже цієї зими. Ще раніше на румунській авіабазі Фетешті стартувало навчання українських пілотів на F-16.
Натомість в Пентагоні заявили, що разом з винищувачами Україна отримає для них деталі та запчастини, щоб на місці вчасно обслуговувати винищувачі.
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