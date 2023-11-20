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При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці

20 листопада 2023 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці
Олександр Павлюк та заступник начальника штабу ВПС США Девід Мейер. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України представили проєкт організації всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему ЗСУ. Також там представили її напрямки роботи.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк на безпековій конференції за участю західних партнерів у Копенгагені.

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Початок конференції. Джерело: Facebook Олександра Павлюка

За словами Павлюка, програма  матиме два етапи розгортання:

  •  "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року.
  •  Масштабування.

Також, як розповів Павлюк, основними напрямками роботи стануть: 

  • підтримка та розвиток інфраструктури військових аеродромів;
  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
  • відбір та навчання льотного складу й іншого авіаперсоналу;
  • підтримка функціонування літаків та відповідна логістика;
  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції. 
При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці
Конференція в Данії. Джерело: Facebook Олександра Павлюка

Ключові пріоритети, як зазначає політик, — розвиток спроможностей тактичної авіації українських ВПС, а також переозброєння авіабригад та ескадрилій.

При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці
Конференція в Данії. Джерело: Facebook Олександра Павлюка

"Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч", — розповідає Павлюк. 

При Міноборони створили спецструктуру для інтеграції F-16 — подробиці
Пост Павлюка. Джерело: Facebook Олександра Павлюка

Нагадаємо, що раніше  ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна може отримати F-16 вже цієї зими. Ще раніше на румунській авіабазі Фетешті стартувало навчання українських пілотів на F-16. 

Натомість в Пентагоні заявили, що разом з винищувачами Україна отримає для них деталі та запчастини, щоб на місці вчасно обслуговувати винищувачі. 

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