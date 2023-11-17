Експерт назвав кількість пілотів, яких Україні потрібно підготувати на F-16

Український пілот із позивним "Джус". Фото: mil.in.ua

Україна має підготувати близько 120 пілотів на винищувачі F-16. При цьому ще в кілька разів більше потрібно технічного персоналу.

Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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За словами експерта, якщо Україна матиме 61 винищувач, то підготувати потрібно не менше 120 пілотів. Також потрібен технічний персонал, тут людей потрібно втричі-п'ять разів більше.

"Потрібно підготувати інфраструктуру. Якщо будуть пілоти і будуть літаки, але не буде інфраструктури — ми не полетимо", — зазначив він.

Також експерт сказав, що у питанні підготовки пілота з нуля потрібно близько 23 місяців.

Нагадаємо, що українські пілоти є винятковими і дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як планувалося. Україна робить все можливе для того, щоб ухвалити F-16 на українських аеродромах.