Експерт назвав кількість пілотів, яких Україні потрібно підготувати на F-16
Україна має підготувати близько 120 пілотів на винищувачі F-16. При цьому ще в кілька разів більше потрібно технічного персоналу.
Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Українські пілоти на F-16
За словами експерта, якщо Україна матиме 61 винищувач, то підготувати потрібно не менше 120 пілотів. Також потрібен технічний персонал, тут людей потрібно втричі-п'ять разів більше.
"Потрібно підготувати інфраструктуру. Якщо будуть пілоти і будуть літаки, але не буде інфраструктури — ми не полетимо", — зазначив він.
Також експерт сказав, що у питанні підготовки пілота з нуля потрібно близько 23 місяців.
Нагадаємо, що українські пілоти є винятковими і дуже швидко навчаються на літаках F-16. Тому, ймовірно, винищувачі передадуть Україні вже цієї зими. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як планувалося. Україна робить все можливе для того, щоб ухвалити F-16 на українських аеродромах.
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