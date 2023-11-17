Эксперт назвал количество пилотов, которых Украине нужно подготовить на F-16

Украинский пилот з позывным "Джус". Фото: mil.in.ua

Украина должна подготовить около 120 пилотов на истребители F-16. При этом, еще в несколько раз больше нужно технического персонала.

Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Украинские пилоты на F-16

По словам эксперта, если у Украины будет 61 истребитель, то подготовить нужно не менее 120 пилотов. Также нужен технический персонал, тут людей нужно в три-пять раз больше.

"Нужно подготовить инфраструктуру. Если будут пилоты и будут самолеты, но не будет инфраструктуры — мы не полетам", — указал он.

Также эксперт сказал, что в вопросе подготовки пилота с нуля нужно около 23 месяцев.

Напомним, что украинские пилоты исключительны и очень быстро учатся на самолетах F-16. Поэтому, вероятно, истребители передадут Украине уже этой зимой. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 происходит так, как и планировалось. Украина делает все возможное для того, чтобы принять F-16 на украинских аэродромах.