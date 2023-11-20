При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16 — подробности

Александр Павлюк и замначальника штаба ВВС США Дэвид Мейер. Фото: соцсети

В Министерстве обороны Украины представили проект организации всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Также там представили ее направления работы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк на конференции безопасности с участием западных партнеров в Копенгагене.

Читайте также:

Кто будет заниматься истребителями

Начало конференции. Источник: Facebook Александра Павлюка

По словам Павлюка, программа будет иметь два этапа развертывания:

"Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года.

Масштабирование.

Также, как рассказал Павлюк, основными направлениями работы станут:

поддержка и развитие инфраструктуры военных аэродромов;

всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;

отбор и обучение летному составу и другому авиаперсоналу;

поддержка функционирования самолетов и соответствующая логистика;

международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

Конференция в Дании. Источник: Facebook Александра Павлюка

Ключевые приоритеты, как отмечает политик, — развитие способностей тактической авиации украинских ВВС, а также перевооружение авиабригад и эскадрилий.

Конференция в Дании. Источник: Facebook Александра Павлюка

"По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года", — рассказывает Павлюк.

Пост Павлюка. Источник: Facebook Александра Павлюка

Напомним, что ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой. Еще раньше на румынской авиабазе Фетешти стартовало обучение украинских пилотов на F-16.

В то же время в Пентагоне заявили, что вместе с истребителями Украина получит для них детали и запчасти, чтобы на месте вовремя обслуживать истребители.