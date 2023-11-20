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При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16 — подробности

20 ноября 2023 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16 — подробности
Александр Павлюк и замначальника штаба ВВС США Дэвид Мейер. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины представили проект организации всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Также там представили ее направления работы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк на конференции безопасности с участием западных партнеров в Копенгагене.

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При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16.
Начало конференции. Источник: Facebook Александра Павлюка

По словам Павлюка, программа будет иметь два этапа развертывания:

  • "Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года.
  • Масштабирование.

Также, как рассказал Павлюк, основными направлениями работы станут:

  • поддержка и развитие инфраструктуры военных аэродромов;
  • всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;
  • отбор и обучение летному составу и другому авиаперсоналу;
  • поддержка функционирования самолетов и соответствующая логистика;
  • международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.
При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16.
Конференция в Дании. Источник: Facebook Александра Павлюка

Ключевые приоритеты, как отмечает политик, — развитие способностей тактической авиации украинских ВВС, а также перевооружение авиабригад и эскадрилий.

При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16.
Конференция в Дании. Источник: Facebook Александра Павлюка

"По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года", — рассказывает Павлюк.

При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16 — подробности
Пост Павлюка. Источник: Facebook Александра Павлюка

Напомним, что ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой. Еще раньше на румынской авиабазе Фетешти стартовало обучение украинских пилотов на F-16.

В то же время в Пентагоне заявили, что вместе с истребителями Украина получит для них детали и запчасти, чтобы на месте вовремя обслуживать истребители.

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