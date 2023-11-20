При Минобороны создали спецструктуру для интеграции F-16 — подробности
В Министерстве обороны Украины представили проект организации всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Также там представили ее направления работы.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк на конференции безопасности с участием западных партнеров в Копенгагене.
Кто будет заниматься истребителями
По словам Павлюка, программа будет иметь два этапа развертывания:
- "Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года.
- Масштабирование.
Также, как рассказал Павлюк, основными направлениями работы станут:
- поддержка и развитие инфраструктуры военных аэродромов;
- всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;
- отбор и обучение летному составу и другому авиаперсоналу;
- поддержка функционирования самолетов и соответствующая логистика;
- международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.
Ключевые приоритеты, как отмечает политик, — развитие способностей тактической авиации украинских ВВС, а также перевооружение авиабригад и эскадрилий.
"По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года", — рассказывает Павлюк.
Напомним, что ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой. Еще раньше на румынской авиабазе Фетешти стартовало обучение украинских пилотов на F-16.
В то же время в Пентагоне заявили, что вместе с истребителями Украина получит для них детали и запчасти, чтобы на месте вовремя обслуживать истребители.
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