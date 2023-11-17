В Пентагоні заявили, що передадуть Україні запчастини й деталі для F-16

Пілот винищувача F-16 готується до зльоту. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Міністерство оборони США вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати винищувачами F-16. Ба більше, відомство готове забезпечити наявність запчастин та деталей для обслуговування літаків.

Про це повідомляє Пентагон.

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За словами заступника міністра оборони США Вільяма Лапланта, США не припинять підтримку після передачі Україні винищувачів, оскільки будуть потрібні запасні частини до них.

"Як тільки F-16 потраплять в руки українців, підтримка не припиниться. Потрібні будуть запчастини для гарантії їх безперебійної роботи та легких польотів. Ми готові це дати", — сказав він.

Лаплант каже: незалежно від того, що США відправить Україні, важливо, щоб були доступні запасні частини та деталі. Як для обслуговування винищувачів, так і будь-якої зброї американського виробництва.

"Що б ми не постачали українцям, потрібні запаси на 90 днів. Прошу зрозуміти, що один F-16, які ми дамо Україні, коштує майже мільярд доларів. Тому відповідно до цього, вони мають бути забезпеченим всім необхідним для надійного та тривалого функціонування", — сказав політик.

Він зазначив, що без запчастин F-16 будуть виведені з ладу за три місяці з моменту початку експлуатації.

"Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, то ми знайдемо та надамо їх", — сказав заступник глави Пентагону.

Нагадаємо, що раніше на базі румунських ВПС Фетешті розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Натомість у Пентагоні заявили, що тривалість навчання пілотів українських ВПС на F-16 може зайняти приблизно півтора року.