В Пентагоні заявили, що передадуть Україні запчастини й деталі для F-16
Міністерство оборони США вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати винищувачами F-16. Ба більше, відомство готове забезпечити наявність запчастин та деталей для обслуговування літаків.
Про це повідомляє Пентагон.
Коли нададуть запчастини для літаків
За словами заступника міністра оборони США Вільяма Лапланта, США не припинять підтримку після передачі Україні винищувачів, оскільки будуть потрібні запасні частини до них.
"Як тільки F-16 потраплять в руки українців, підтримка не припиниться. Потрібні будуть запчастини для гарантії їх безперебійної роботи та легких польотів. Ми готові це дати", — сказав він.
Лаплант каже: незалежно від того, що США відправить Україні, важливо, щоб були доступні запасні частини та деталі. Як для обслуговування винищувачів, так і будь-якої зброї американського виробництва.
"Що б ми не постачали українцям, потрібні запаси на 90 днів. Прошу зрозуміти, що один F-16, які ми дамо Україні, коштує майже мільярд доларів. Тому відповідно до цього, вони мають бути забезпеченим всім необхідним для надійного та тривалого функціонування", — сказав політик.
Він зазначив, що без запчастин F-16 будуть виведені з ладу за три місяці з моменту початку експлуатації.
"Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, то ми знайдемо та надамо їх", — сказав заступник глави Пентагону.
Нагадаємо, що раніше на базі румунських ВПС Фетешті розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Натомість у Пентагоні заявили, що тривалість навчання пілотів українських ВПС на F-16 може зайняти приблизно півтора року.
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