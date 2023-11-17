В Пентагоне заявили, что передадут Украине запчасти и детали для F-16
Министерство обороны США уже участвует в обучении готовых украинских пилотов руководить истребителями F-16. Более того, ведомство готово обеспечить наличие запчастей и деталей для обслуживания самолетов.
Об этом сообщает Пентагон.
Когда предоставят запчасти для самолетов
По словам заместителя министра обороны США Уильяма Лапланта, США не прекратят поддержку после передачи Украине истребителей, поскольку потребуются запасные части к ним.
"Как только F-16 попадут в руки украинцев, поддержка не прекратится. Требуются запчасти для гарантии их бесперебойной работы и легких полетов. Мы готовы это дать", — сказал он.
Лаплант говорит, что независимо от того, что США отправит Украине, важно, чтобы были доступны запасные части и детали. Как для обслуживания истребителей, так и любого оружия американского производства.
"Что бы мы ни поставляли украинцам, нужны запасы на 90 дней. Прошу понять, что один F-16, который мы дадим Украине, стоит почти миллиард долларов. Исходя из этого, они должны быть обеспечены всем необходимым для надежного и длительного функционирования", — сказал политик.
Он отметил, что без запчастей F-16 будут выведены из строя через три месяца с момента начала эксплуатации.
"Мы не позволим этому произойти. И если другие страны не предоставят запасные части, то мы найдем и предоставим их", — сказал замглавы Пентагона.
Напомним, что ранее на базе румынских ВВС Фетешти начались учения украинских пилотов на истребителях F-16. В то же время в Пентагоне заявили, что продолжительность обучения пилотов украинских ВВС на F-16 может занять примерно полтора года.
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