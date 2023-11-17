В Пентагоне заявили, что передадут Украине запчасти и детали для F-16

Пилот истребителя F-16 готовится к взлету. Иллюстративное фото: агентство Reuters

Министерство обороны США уже участвует в обучении готовых украинских пилотов руководить истребителями F-16. Более того, ведомство готово обеспечить наличие запчастей и деталей для обслуживания самолетов.

Об этом сообщает Пентагон.

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По словам заместителя министра обороны США Уильяма Лапланта, США не прекратят поддержку после передачи Украине истребителей, поскольку потребуются запасные части к ним.

"Как только F-16 попадут в руки украинцев, поддержка не прекратится. Требуются запчасти для гарантии их бесперебойной работы и легких полетов. Мы готовы это дать", — сказал он.

Лаплант говорит, что независимо от того, что США отправит Украине, важно, чтобы были доступны запасные части и детали. Как для обслуживания истребителей, так и любого оружия американского производства.

"Что бы мы ни поставляли украинцам, нужны запасы на 90 дней. Прошу понять, что один F-16, который мы дадим Украине, стоит почти миллиард долларов. Исходя из этого, они должны быть обеспечены всем необходимым для надежного и длительного функционирования", — сказал политик.

Он отметил, что без запчастей F-16 будут выведены из строя через три месяца с момента начала эксплуатации.

"Мы не позволим этому произойти. И если другие страны не предоставят запасные части, то мы найдем и предоставим их", — сказал замглавы Пентагона.

Напомним, что ранее на базе румынских ВВС Фетешти начались учения украинских пилотов на истребителях F-16. В то же время в Пентагоне заявили, что продолжительность обучения пилотов украинских ВВС на F-16 может занять примерно полтора года.