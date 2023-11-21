Український пілот, який навчається на F-16, поділився враженнями від винищувача

Український пілот, який навчається керувати F-16. Фото: CNN

Для того, аби повністю підготувати українських пілотів до роботи з винищувачами F-16, можуть піти роки. Пілот з позивним Moonfish вже протягом двох місяців навчається керувати багатоцільовим літаком, він розповів про особливості цього літака. На таке навчання він має пів року та говорить, що цього є достатньо.

Про це пише CNN, яке поспілкувалося з ним через Zoom.

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Про особливість винищувача

"F-16 — це швейцарський армійський ніж. Це дуже хороша зброя, яка може виконати будь-яку місію", — наголосив військовий льотчик.

У матеріалі зазначають, що цей винищувач може забезпечувати повітряне прикриття армії, атакувати наземні цілі, ліквідовувати ворожі літаки та перехоплювати ракети.

Румунський пілот на F-16. Фото: Reuters

За словами пілота Moonfish, навчання на літаках доводиться скорочувати через триваючу війну з РФ.

"У нас було б багато часу, щоб повністю вивчити літак у мирний час, але у нас немає часу", — сказав він.

Створення повітряного захисту для України

Льотчик зауважив, що Україна має навчитися створити справжню повітряну силу, використовуючи західні літаки.

"Навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми всі розуміємо, що це буде лише період очікування наступного раунду. Ми повинні створити належну повітряну міць із західними літаками та ефективно навченим персоналом. Це буде найбільшим стримуючим фактором — щоб 24 лютого не повторилося", — додав Moonfish.

Відмінність від радянських винищувачів

Він наголосив, що якщо б F-16 зараз були в Україні, одним із головних завдань було б відбивати хвилі російських дронів та ракетних атак.

"Програмне забезпечення (на F-16. — Ред.) постійно вдосконалюється. Водночас програмне забезпечення (системи) МіГ-29 і Су-27 (радянської розробки. — Ред.) все ще з кінця 1980-х років, коли ці літаки розроблялися. У той період дрони існували лише в науково-фантастичних книгах. Я маю на увазі, що тоді ніхто не вважав дрони серйозною загрозою, яку можна знищити винищувачами", — пояснив пілот.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Данії деякі українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 у повітрі. Вони навчаються керувати винищувачами разом з іноземними інструкторами.